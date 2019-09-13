13 Eylül 2019, Cuma

BASKETBOL

İspanya 95-88 Avustralya | MAÇ SONUCU

Dünya Kupası'nda ilk finalist İspanya
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 13.09.2019 Giriş Tarihi: 13.09.2019

2019 FIBA Basketbol yarı final maçında 'yı 95-88 yenen finale yükseldi.

Ayrıntılar birazdan...
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