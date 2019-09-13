14 Eylül 2019, Cumartesi

BASKETBOL

Gloria Kupası: Galatasaray Doğa Sigorta: 88-87 Anadolu Efes

Galatasaray Efes'i devirdi
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 14.09.2019

Erkek basketbol takımları arasında düzenlenen Gloria Kupası'nda , ’i 88-87 yendi.

'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sport Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen turnuvanın altıncı maçında ile karşı karşıya geldi.

Anadolu Efes, maçın ilk periyodunu 23-17, devreyi 43-31 önde kapattı.

Üçüncü periyot da Anadolu Efes'in 63-62 üstünlüğüyle geçilirken, dördüncü periyot 77-77 berabere sona erdi.

Galatasaray Doğa Sigorta, uzatma periyodu sonunda Anadolu Efes'i 88-87 mağlup etti.



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