FIBA 2019 Dünya Kupası Final Maçı: Arjantin - İspanya | CANLI

Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası finalinde Arjantin ve İspanya karşı karşıya geliyor. Basketbol tutkunlarının heyecanla beklediği final maçı için nefesler tutuldu. Arjantin ve İspanya, tarihlerinin ikinci şampiyonluğunu elde etmek için mücadele verecekler. Bu zorlu finalin canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleşen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda, finalde Arjantin ve İspanya kozlarını paylaşıyor.

İspanya, Arjantin'e karşı oynadığı son 4 maçın tamamını kazandı. Bu maçlarda rakibine ort. 91.75 sayı ile oynayarak 17.5 sayı fark attı. Japonya'da 2006 yılında ilk kez final oynayan ve dünya şampiyonluğuna ulaşan İspanya, 13 yıl sonra tekrar finale yükselme başarısı gösterdi.

1950 yılında düzenlenen ilk turnuvada ABD'yi yenerek şampiyonluğa uzanan Arjantin, 2002 yılında oynadığı finalde ise Yugoslavya'ya mağlup olmuş ve gümüş madalyada kalmıştı.

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1.PERİYOT SONUCU: ARJANTİN 14-23 İSPANYA

2.PERİYOT: ARJANTİN 31-43 İSPANYA(DEVAM EDİYOR)