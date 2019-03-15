15 Mart 2019, Cuma

BASKETBOL

Cedi Osman, Yeni Zelanda'daki cami saldırısını kınadı

Cedi Osman Yeni Zelanda'daki cami saldırısını kınadı
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 15.03.2019

Amerikan (NBA) takımlarından 'ta forma giyen , 'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Milli basketbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'da 49 masum insanın öldürüldüğünü duyduğum için gerçekten çok üzgünüm. Terörün rengi, dini, ülkesi yoktur. Dualarım mağdurlar ve aileleriyle birlikte." ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı esnasında on dakika arayla 2 camiye yapılan silahlı terör saldırılarında 49 kişi yaşamını yitirdi.



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