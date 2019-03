Cedi Osman, Yeni Zelanda'daki cami saldırısını kınadı

Milli basketbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni Zelanda'da 49 masum insanın öldürüldüğünü duyduğum için gerçekten çok üzgünüm. Terörün rengi, dini, ülkesi yoktur. Dualarım mağdurlar ve aileleriyle birlikte." ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı esnasında on dakika arayla 2 camiye yapılan silahlı terör saldırılarında 49 kişi yaşamını yitirdi.





I am absolutely heartbroken to hear about the New Zealand Mosque shooting that killed 49 innocent people. Terrorism has no colour, no religion and no country. Thoughts and prayers are with the victims and the families. #NewZealandShooting