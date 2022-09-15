UEFA Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir sahasında Fiorentina'yı ağırladı. Mücadeleyi turuncu-lacivertliler Serdar Gürler ve Traore'nin golleriyle 3-0 kazandı ve liderliğini sürdürdü.

Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında Fiorentina'yı ağırladı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz Başakşehir, 3-0'lık skorla kazandı.

Turuncu-lacivertlilere üç puanı getiren golleri 57. ve 71. dakikalarda Serdar Gürler ve 90'da Traore kaydetti. Ayrıca konuk takımda Jonathan Ikone, 75. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Başakşehir bu sonuçla grupta 2'de 2 yapıp puanını 6'ya çıkarak liderliğini sürdürdü. İtalyan ekibi Fiorentina ise 1 puanda kaldı.

Grubun 3. maçında Başakşehir, 6 Ekim Perşembe günü deplasmanda RFS'ye konuk olacak. Fiorentina ise Hearts deplasmanında sahne alacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

27. dakikada gelişen Fiorentina atağında sağ kanatta topla buluşan Ikone, ceza yayı önündeki Saponara'ya pasını attı. Bu oyuncunun ayak içiyle sert şutunda kaleci Muhammed iki hamlede topu kontrol etti.

30. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Serdar'dan aldığı pasla Fiorentina ceza sahası önünde topla buluşan Münir'in sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.





GOL! 57. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Münir'in sağ kanattan kullandığı kornerde penaltı noktasına gelen topu Ndayishimiye indirdi. Altı pas önünde meşin yuvarlakla buluşan Serdar'ın sağ çaprazdan sert şutunda top fileleri havalandırdı: 1-0.

GOL! 71. dakikada turuncu-lacivertli ekip farkı 2'ye yükseltti. Venuti, orta sahadan kalecisi Gollini'ye geri pasını gönderdi. Kaleci Gollini ayağında topu fazla tutunca, Serdar Gürler araya girdi ve topu kaptı. Serdar'ın ceza yayı üzerinden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

GOL! 89. dakikada Medipol Başakehir 3. golü geldi. Hızlı gelişen atakta sol kanattan ceza sahasına giren Szysz, geriden gelen Traore'nin önüne pasını gönderdi. Traore'nin yerden gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 3-0.

Mücadeleyi Medipol Başakşehir 3-0 kazandı.