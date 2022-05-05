UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu!

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2. ve 3. büyük organizasyonları UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu. Avrupa Ligi'nde Rangers - Eintracht Frankfurt eşleşmesi yaşanırken, Konferans Ligi'nde ise Roma ve Feyenoord kozlarını paylaşacak.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2. ve 3. büyük organizasyonları UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu. Avrupa Ligi'nde Rangers - Eintracht Frankfurt eşleşmesi yaşanırken, Konferans Ligi'nde ise Roma ve Feyenoord kozlarını paylaşacak.Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının yarı final rövanşları oynandı.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE FİNALİN ADI BELLİ OLDU

İskoçya'nın Rangers takımı, 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Alman ekibi Leipzig'i konuk etti.

Rangers, Tavernier'nin 19 ve Kamara'nın 24. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 ��nde kapattı. Leipzig 71. dakikada Nkunku ile umutlandı ancak Rangers, Lundstram'in 81. dakikadaki golüyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Eşleşmede rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Rangers, 2008'den sonra ikinci kez turnuvada adını finale yazdırdı.

FRANKFURT 42 YIL SONRA FİNALDE

Bir diğer Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt ise deplasmanda 2-1 yendiği İngiliz kulübü West Ham United'ı ağırladı.

West Ham United'ın sol beki Cresswell'in 17. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından oyunun kontrolünü ele geçiren Eintracht Frankfurt, Borre'nin 26. dakikadaki golüyle maçı 1-0 kazandı.

Eintracht Frankfurt bu sonuçla şampiyon olduğu 1980'den sonra ikinci kez kupada finale çıktı.

UEFA Avrupa Ligi finali, 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda yapılacak.

KONFERANS LİGİ'NDE TARİHİN İLK FİNALİSTLERİ BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finale yükselen takımlar, bugün oynanan yarı final rövanş maçlarının ardından belli oldu. Leicester City'yi saf dışı bırakan Roma ile Marsilya'yı eleyen Feyenoord, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finale yükselen takımlar oldu.



Leicester City ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı ilk maçın ardından, rövanş maçında rakibini kendi sahasında 1-0 mağlup eden İtalya temsilcisi Roma, adını finale yazdırdı.



İlk maçta kendi sahasında Marsilya'yı 3-2'lik skorla deviren Hollanda temsilcisi Feyenoord ise rövanş maçında deplasmanda rakibi ile 0-0 berabere kalarak finalde Roma'nın rakibi oldu.



Roma ile Feyenoord'u karşı karşıya getirecek olan UEFA Avrupa Konferans Ligi finali, 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan Air Albania Stadyumu'nda oynanacak.