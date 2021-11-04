06 Kasım 2021, Cumartesi

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GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı için satılan bilet sayısı belli oldu!

G.Saray - Lokomotiv maçı için kaç bilet satıldı?
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 04.11.2021 Giriş Tarihi: 04.11.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde bugün Galatasaray ile Lokomotiv Moskova kozlarını paylaşacak. Zorlu karşılaşma için sarı-kırmızılı kulübün TFF'nin ret kararına uymayıp %100 kapasite kararı alması sonrası biletlere yoğun ilgi oldu. 52 bin kapasiteli Nef Stadyumu'nda bu müsabaka için satılan bilet sayısı sabah saatlerinde 47 bine ulaştı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, TFF'nin %100 kapasiteyle oynama isteğini reddetmesinin ardından açıklama yaparak Lokomotiv Moskova maçında tribün %100 kapasiteyle seyirci alacağını açıklamıştı.

Bu kararın ardından biletlere yoğun ilgi oldu. 52 bin kapasiteli Nef Stadyumu'nda bu maç içn satılan bilet sayısı sabah saatlerinde 47 bine ulaştı.

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı bu akşam 20:45'te başlayacak.

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