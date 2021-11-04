UEFA Avrupa Ligi'nde bugün Galatasaray ile Lokomotiv Moskova kozlarını paylaşacak. Zorlu karşılaşma için sarı-kırmızılı kulübün TFF'nin ret kararına uymayıp %100 kapasite kararı alması sonrası biletlere yoğun ilgi oldu. 52 bin kapasiteli Nef Stadyumu'nda bu müsabaka için satılan bilet sayısı sabah saatlerinde 47 bine ulaştı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, TFF'nin %100 kapasiteyle oynama isteğini reddetmesinin ardından açıklama yaparak Lokomotiv Moskova maçında tribün %100 kapasiteyle seyirci alacağını açıklamıştı.

Bu kararın ardından biletlere yoğun ilgi oldu. 52 bin kapasiteli Nef Stadyumu'nda bu maç içn satılan bilet sayısı sabah saatlerinde 47 bine ulaştı.

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı bu akşam 20:45'te başlayacak.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ