Marsilya 0-0 Feyenoord (MAÇ SONUCU-ÖZET) Orkun Kökçü'lü Feyenoord Cengiz Ünder'li Marsilya'yı eledi!

UEFA Konferans Ligi Yarı Final rövanş maçında Marsilya ile Feyenoord karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu skorla tur atlayan taraf ilk maçı 3-2 kazanan Feyenoord oldu. Fransız ekibinde Cengiz Ünder 80. dakikada oyuna dahil olurken, Hollanda temsilcisinde Orkun Kökçü müsabakaya 11'de başladı.

Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 05.05.2022- 23:56