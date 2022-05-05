UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı sona erdi. Bu turda Eintracht Frankfurt, West Ham United'ı saf dışı bıraktı ve adını finale yazdıran taraf oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı sona erdi. Bu turda Eintracht Frankfurt, West Ham United'ı saf dışı bıraktı ve adını finale yazdıran taraf oldu.

İlk maçı 2-1 kazanan Alman ekibi, rövanş karşılaşmasında da kendi sahasında İngiliz ekibini 1-0 mağlup ederek finale yükselmeyi başardı.

Frankfurt'a galibiyeti getiren gol 26. dakikada Borre'den gelirken, West Ham'da Cresswell 19. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Eintracht Frankfurt'un rakibi, Leipzig'i eleyen Rangers oldu.