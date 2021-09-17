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AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçlar sona erdi! İşte toplu sonuçlar

Avrupa Ligi’nde ilk maçlar sona erdi! İşte toplu sonuçlar
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 Giriş Tarihi: 17.09.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı. 8 grupta 15 maç oynanırken; temsilcimiz Galatasaray Lazio'dan 3 puan aldı. Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise Frankfurt deplasmanından 1 puan çıkardı. İşte Avrupa Ligi'nde alınan sonuçlar...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nde 8 grupta 15 maç oynandı.

E Grubu'nda Lazio'yu ağırlayan Galatasaray, 67. dakikada kaleci Thomas Strakosha'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 galip geldi.

Sarı-kırmızılıların grubundaki diğer mücadelede Lokomotiv Moskova ile Olympique Marsilya 1-1 berabere kaldı. Marsilya, 59. dakikada Cengiz Ünder'in penaltı golüyle 1-0 öne geçse de Moskova ekibi 89. dakikada Tino Anjorin ile eşitliği yakaladı ve taraflar birer puana razı oldu. Bu sonuçların ardından Galatasaray, E Grubu'nda üç puanla liderliğe yerleşti.

Günün öne çıkan G Grubu maçında Real Betis, sahasında Celtic'i 4-3 mağlup etti. Real Betis'in gollerini 32. dakikada Juan Miranda, 35 ve 53. dakikalarda Juanmi, 51. dakikada Borja Iglesias kaydetti. Konuk takımın golleri ise 15. dakikada Albian Ajeti, 27. dakikada penaltıdan Josip Juranovic ve 87. dakikada Anthony Ralston'dan geldi.

Fenerbahçe, D Grubu'nda Eintracht Frankfurt'a konuk oldu. Mesut Özil'in 10. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen sarı-lacivertliler, üstünlüğünü koruyamadı. Ev sahibi ekip adına 41. dakikada Sam Lammers'in kaydettiği golle mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Grubun diğer karşılaşmasında ise Olympiakos, sahasında Antwerp'i 52. dakikada Youssef El-Arabi ve 87. dakikada Oleg Reabciuk'un golleriyle 2-1 yendi. Konuk takımın golünü 75. dakikada Mbwana Samatta kaydetti. Bu sonuçların ardından Olympiakos, D Grubu'nda üç puanla liderliğe yerleşti.

Ligin ilk haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Galatasaray - Lazio (İtalya): 1-0

Lokomotiv Moskova (Rusya) - Olympique Marsilya (Fransa): 1-1

Kızılyıldız (Sırbistan) - Braga (Portekiz): 2-1

Midtjylland (Danimarka) - Ludogorets (Bulgaristan): 1-1

Real Betis (İspanya) - Celtic (İskoçya): 4-3

Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan): 2-1

Rapid Wien (Avusturya) - Genk (Belçika): 0-1

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - West Ham United (İngiltere): 0-2

Brondby (Danimarka) - Sparta Prag (Çekya): 0-0

Rangers (İskoçya) - Olympique Lyon (Fransa): 0-2

Monaco (Fransa) - Sturm Graz (Avusturya): 1-0

PSV (Hollanda) - Real Sociedad (İspanya): 2-2

Leicester City (İngiltere) - Napoli (İtalya): 2-2

Olympiakos (Yunanistan) - Antwerp (Belçika): 2-1

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Fenerbahçe: 1-1

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