17 Eylül 2021, Cuma
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Eintracht Frankfurt 1-1 Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı (MAÇ SONUCU - ÖZET)
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, gruptaki ilk maçında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz mücadeleden Mesut Özil ve Lammers'in karşılıklı golleriyle 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonucun ardından sarı lacivertliler turnuvaya 1 puanla başlamış oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Ülkemizi bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, D grubundaki ilk maçına çıktı. Sarı lacivertliler, Almanya'nın Eintracht Frankfurt ekibi ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe'nin golünü 10. dakikada Mesut Özil kaydederken, Frankfurt'un golü 41'de Lammers'ten geldi.
Fenerbahçe, 90+2. dakikada Pelkas ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Penaltıdan dönen topta Berisha ağlara gönderdi ancak hakem ihlal gerekçesiyle golü geçersiz saydı.
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