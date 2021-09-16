Olympiakos 2-1 Antwerp (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Olympiakos galibiyetle başladı! Samatta'nın golü yetmedi

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe'nin grubunda bulunan Olympiakos sahasında Antwerp'i ağırladı. Mücadeleyi Yunan temsilcisi 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk karşılaşmasında Olympiakos ile Antwerp kozlarını paylaştı. 3 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Olympiakos'a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada El Arabi ve 87'de Reabciuk kaydetti. Antwerp'in tek golü ise Mbwana Samatta'dan geldi.

Ayrıca ev sahibi ekipte El Arabi'nin 39. dakikada attığı gol VAR incelemesi sonrasında iptal edildi. Konuk takımda ise 90+1. dakikada Jelle Bataille çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 22 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Bu sonuçla birlikte Olympiakos puanını 3'e çıkardı. Antwerp ise haftayı puansız kapattı.

DİĞER

AVRUPA LİGİ HABERLERİ