UEFA Avrupa Ligi H grubu 6. hafta maçında Celtic ile Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Celtic - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. H grubu 6. hafta maçında Celtic ile Lille kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Celtic - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CELTIC - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Celtic - Lille maçı 10 Aralık Perşembe günü saat 23:00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

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