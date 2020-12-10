10 Aralık 2020, Perşembe

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Celtic - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Celtic - Lille maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 10.12.2020

H grubu 6. hafta maçında ile , ve Zeki Çelik'in formasını giydiği karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Celtic - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'nde heyecan devam ediyor. H grubu 6. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Celtic - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CELTIC - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Celtic - Lille maçı 10 Aralık Perşembe günü saat 23:00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

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