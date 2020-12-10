Leicester City - AEK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi H grubu 6. hafta maçında Celtic ile Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Celtic - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. G grubu 6. hafta maçında Leicester City ile AEK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Leicester City - AEK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LEICESTER CITY - AEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leicester City - AEK maçı 10 Aralık Perşembe günü saat beIN Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.

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