10 Aralık 2020, Perşembe

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Leicester City - AEK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Leicester City - AEK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 Giriş Tarihi: 10.12.2020

H grubu 6. hafta maçında Celtic ile Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Celtic - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'nde heyecan devam ediyor. G grubu 6. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Leicester City - AEK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LEICESTER CITY - AEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leicester City - AEK maçı 10 Aralık Perşembe günü saat beIN Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.

Celtic - Lille maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

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