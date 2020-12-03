Sivasspor galibiyet peşinde! Sivasspor - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
UEFA Avrupa Ligi'nde I grubu 5. hafta maçında temsilcimiz Sivasspor zorlu Villarreal ile karşılaşacak. Sivasspor UEFA Avrupa Ligi'nde Karabağ'ı 2 maçta da yenerek 6 puan elde etti. Villarreal ise 10 puan ile zirvede yer alıyor. Temsilcimiz mutlak galibiyet için sahaya çıkacak ve son ana kadar bir sonraki turu kovalayacak. Peki, Sivasspor - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. I grubu 5. hafta maçında Sivasspor ile Villarreal kozlarını paylaşacak. İki takım arasında oynanan son maçı İspanyol ekibi 5-3 kazanmıştı. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
SİVASSPOR - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Sivasspor - Villarreal maçı 3 Aralık Perşembe günü saat 20:55'te beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
SİVASSPOR - VILLARREAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
SİVASSPOR: SAMASSA, ROBİN, AARON, CANER, BARIŞ, COFİE, CLAUDEMİR, GRADEL, KONE, NİNGA, YATABARE
VILLERREAL: RULLİ, PENA, FOYTH, MORİ, PEDRAZA, TRİGUEROS, COQUELİN, CHUKWUEZE, BAENA, KUBO, MORENO
SİVASSPOR - VILLARREAL MAÇININ HAKEMİ KİM?
Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak mücadelede Hırvat hakem Duje Strukan düdük çalacak. Strukan'ın yardımcılıklarını Goran Perica ve Alen Jaksic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Marin Vidulin olacak.
RIZA ÇALIMBAY TAKIMIN BAŞINDA OLACAK MI? CORONA VİRÜSÜ...
Rıza Çalımbay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Villarreal CF ile oynayacağımız UEFA maçı öncesi yapılan Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım. Ev izolasyon ve tedavi sürecim başlamış bulunmaktadır. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.
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