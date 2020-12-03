03 Aralık 2020, Perşembe

AVRUPA LİGİ

Sivasspor galibiyet peşinde! Sivasspor - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Sivasspor galibiyet peşinde!
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 03.12.2020

'nde I grubu 5. hafta maçında temsilcimiz zorlu ile karşılaşacak. Sivasspor UEFA Avrupa Ligi'nde Karabağ'ı 2 maçta da yenerek 6 puan elde etti. Villarreal ise 10 puan ile zirvede yer alıyor. Temsilcimiz mutlak galibiyet için sahaya çıkacak ve son ana kadar bir sonraki turu kovalayacak. Peki, Sivasspor - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'nde heyecan devam ediyor. I grubu 5. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. İki takım arasında oynanan son maçı İspanyol ekibi 5-3 kazanmıştı. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Villarreal maçı 3 Aralık Perşembe günü saat 20:55'te beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - VILLARREAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

SİVASSPOR: SAMASSA, ROBİN, AARON, CANER, BARIŞ, COFİE, CLAUDEMİR, GRADEL, KONE, NİNGA, YATABARE

VILLERREAL: RULLİ, PENA, FOYTH, MORİ, PEDRAZA, TRİGUEROS, COQUELİN, CHUKWUEZE, BAENA, KUBO, MORENO

SİVASSPOR - VILLARREAL MAÇININ HAKEMİ KİM?

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak mücadelede Hırvat hakem Duje Strukan düdük çalacak. Strukan'ın yardımcılıklarını Goran Perica ve Alen Jaksic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Marin Vidulin olacak.

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sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Villarreal CF ile oynayacağımız UEFA maçı öncesi yapılan Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım. Ev izolasyon ve tedavi sürecim başlamış bulunmaktadır. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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