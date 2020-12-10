UEFA Avrupa Ligi H grubu 6. hafta maçında Sparta Prag ile Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sparta Prag - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. H grubu 6. hafta maçında Sparta Prag ile Milan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sparta Prag - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SPARTA PRAG - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sparta Prag - Milan maçı 10 Aralık Perşembe günü saat 23:00'de beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

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