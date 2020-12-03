UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Fransız temsilcisi Lille sahasında Çekya ekibi Sparta Prag'ı 2-1 mağlup etti. Fransız ekibinin gollerini 77. dakikada oyuna giren Burak Yılmaz kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Fransız temsilcisi Lille sahasında Çekya ekibi Sparta Prag ile karşı karşıya geldi.

Stade Pierre Mauroy'da oyanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

BURAK 77'DE GİRDİ 4 DAKİKADA 2 GOL ATTI

Fransız ekibinde forma giyen milli futbolcumuz Burak Yılmaz karşılaşmanın 77. dakikasında diğer bir milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna girdi.

1-0 geride olan Lille, Burak Yılmaz'ın 80 ve 84. dakikalarda attığı gollerle galibiyete uzandı.

Lille bu sonuçla son maç öncesi gruptan çıkmayı garantiledi.

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