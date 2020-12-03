Lille 2-1 Sparta Prag (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Fransız temsilcisi Lille sahasında Çekya ekibi Sparta Prag'ı 2-1 mağlup etti. Fransız ekibinin gollerini 77. dakikada oyuna giren Burak Yılmaz kaydetti.
UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Fransız temsilcisi Lille sahasında Çekya ekibi Sparta Prag ile karşı karşıya geldi.
Stade Pierre Mauroy'da oyanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
BURAK 77'DE GİRDİ 4 DAKİKADA 2 GOL ATTI
Fransız ekibinde forma giyen milli futbolcumuz Burak Yılmaz karşılaşmanın 77. dakikasında diğer bir milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna girdi.
1-0 geride olan Lille, Burak Yılmaz'ın 80 ve 84. dakikalarda attığı gollerle galibiyete uzandı.
Lille bu sonuçla son maç öncesi gruptan çıkmayı garantiledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları