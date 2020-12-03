03 Aralık 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Lille 2-1 Sparta Prag (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Burak Yılmaz maça damga vurdu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.12.2020

  5. hafta maçında Fransız temsilcisi Lille sahasında Çekya ekibi 'ı 2-1 mağlup etti. Fransız ekibinin gollerini 77. dakikada oyuna giren kaydetti.

5. hafta maçında Fransız temsilcisi Lille sahasında Çekya ekibi ile karşı karşıya geldi.

Stade Pierre Mauroy'da oyanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

BURAK 77'DE GİRDİ 4 DAKİKADA 2 GOL ATTI

Fransız ekibinde forma giyen milli futbolcumuz karşılaşmanın 77. dakikasında diğer bir milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna girdi.

1-0 geride olan Lille, Burak Yılmaz'ın 80 ve 84. dakikalarda attığı gollerle galibiyete uzandı.

Lille bu sonuçla son maç öncesi gruptan çıkmayı garantiledi.

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