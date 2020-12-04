04 Aralık 2020, Cuma

AVRUPA LİGİ

Arsenal 4-1 Rapid Wien (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Arsenal evinde zorlanmadı
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 04.12.2020

B maçında sahasında 'i 4-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

B 'nda ile , Emirates Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi, rakibini 10. dakikada Alexandre Lacazette, 18. dakikada Pablo Mari, 44. dakikada Eddie Nketiah ve 66. dakikada Emile Smith Rowe'un attığı gollerle 4-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Konuk takımın tek golü ise 47. dakikada Koya Kitagawa'dan geldi.

Arsenal bu sonuçla puanını 15'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Rapid Wien ise 6 puanda 3. sırada kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde günün sonuçları haberin devamı

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