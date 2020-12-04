UEFA Avrupa Ligi B Grubu maçında Arsenal sahasında Rapid Wien'i 4-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Arsenal ile Rapid Wien, Emirates Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi, rakibini 10. dakikada Alexandre Lacazette, 18. dakikada Pablo Mari, 44. dakikada Eddie Nketiah ve 66. dakikada Emile Smith Rowe'un attığı gollerle 4-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Konuk takımın tek golü ise 47. dakikada Koya Kitagawa'dan geldi.

Arsenal bu sonuçla puanını 15'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Rapid Wien ise 6 puanda 3. sırada kaldı.

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