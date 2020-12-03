Milan - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde I grubu 5. hafta maçında temsilcimiz Sivasspor zorlu Villarreal ile karşılaşacak. Sivasspor UEFA Avrupa Ligi'nde Karabağ'ı 2 maçta da yenerek 6 puan elde etti. Villarreal ise 10 puan ile zirvede yer alıyor. Temsilcimiz mutlak galibiyet için sahaya çıkacak ve son ana kadar bir sonraki turu kovalayacak. Peki, Sivasspor - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?