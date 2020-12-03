03 Aralık 2020, Perşembe

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Milan - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Milan - Celtic maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 03.12.2020

H grubu 5. hafta maçında 'nun formasını giydiği Milan ile Celtic karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Milan - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'nde heyecan devam ediyor. H grubu 5. hafta maçında Milan ile Celtic kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Milan - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MILAN - CELTIC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Milan - Celtic maçı 3 Aralık Perşembe günü saat 20:55'te beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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