Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, St. Johnstone maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE TERİM'İN SÖZLERİ:

"Daha oyunun başında öne geçebilirdik. Bu tip takımlara karşı golü erken bulmanız çok önemli ama maalesef bir pastan da, beş pastan da golü atamadık. Direkten de döndü, boş kaleye de atamadık. Atamadık."

"Bu tip hadiseleri geçen seneden beri yaşıyoruz. 1-0 geriye düştük, bir de 10 kişi kaldık. Herhalde bir takımın başına gelebilecek en kötü şey. Takımımız iyi reaksiyon verdi, 1-1'i bulduk, bir daha gol kaçırdık."



"Şimdi orada kazanmamız gerekiyor. Galatasaray orada kazanacaktır, kazanmalıdır. İlk defa yaptığımız bir iş değil."

"Sezonun çok başındayız, taraftarımız bizim en büyük silahımız. Böyle olursa, bize doğru doğrultulmuş olur. Çocukları, taraftarın oyun anında tedavi etmesi gerekir. Yoksa oyuncu kalmaz. Aytaç'a tepki doğru ve hoş değil."

"Ben şansa pek inandığımı düşünmüyorum. Şansı bulmuşsunuz, iki pastan atamıyorsanız... Doğru dürüst pozisyon alır ve vuruş tekniğinizi ona göre ayarlarsanız, bunun kaçması çok zor."

"Rakibin temaslı futbol oynadığını söylemiştim. Bu tip takımların direncini kırmak için erken golün bir çözüm olduğu da gerçek. Maalesef çok yakından atamadığımız pozisyonlar oldu. Erken gol, bizim için bu maçlarda vazgeçilmez bir unsur olmalı."

"Biz atamadıkça, dakikalar ilerledikçe onların direnci fazlalaşıyor. Neredeyse Muslera'ya top gelmedi. İlk yarı oyunun iki tarafını da çok iyi oynadık ama dediğim gibi bu tip maçların önemi goldür."

"2 metreden atacaksın, 5 metreden atacaksın bu golleri... Elendiğin zaman 'Kusura bakma, şanssızdık' benim çok sıcak baktığım bir şey değil. 10 kişi kaldık, 1-0 geriye düştük. Bence kalan 10 kişi iyi reaksiyon verdi."

"1-1 gideceğiz, 11 kişi kalmanın önemli, golü bulmanın önemi çok fazla. Galatasaray orada da yenecek güçtedir; herhangi bir averaj, deplasman golü sıkıntısı da olmadığına göre..."

"Yeteneğe nasıl önlem alamazsanız, bireysel hataya da öyle çare bulamazsınız. En aza indirmeye çalışacağız. Olmaması için uğraşacağız. Bu sık sık tekrar ederse yapacak tek şey var, oyunu değiştirmekten ziyade oyuncu değiştirmek."

"Muslera en önemli oyuncularımızdan biri. Olacak bu hatalar. Ne kadar iyi oyunlar oynadığını hepimiz biliyoruz. Zaman zaman o işler olacak. Kolay değil. Tatil yapmadan buraya geldi. Özveriyle oynadı. Bazen böyle şeyler olur. Kaleci transferi düşünmüyorum."

"Mohamed, bizim çok şey beklediğimiz bir oyuncu. Müthiş bir giriş yaptı, ben de o girişimi özlemle anıyorum."

"Daha çok çalışmasını, daha aktif olmasını sağlayacağız. İyi bir oyuncu. Daha çok konsantre olmalı, daha çok aramalı, daha çok oyunda bize katkıda bulunmalı. Sadece kenardan gelen ortalarla değil, bizim set oyunumuza muhakkak katkıda bulunmalı."

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