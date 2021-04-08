08 Nisan 2021, Perşembe

AVRUPA LİGİ

Granada-Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Granada-Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 08.04.2021

'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Avrupa'nın 2 numaralı kupasında ile çeyrek final ilk maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Granada- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Granada-Manchester United maçıyla ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Çeyrek final ilk maçında İspanyol ekibi ile İngiliz temsilcisi kozlarını paylaşacak. İşte Granada- maçıyla ilgili tüm bilgiler...

GRANADA-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

8 Nisan Perşembe günü (bugün) 'te oynanacak Granada-Manchester United maçı TSİ 22.00'de başlayacak ve 'den canlı yayınlanacak.

MAÇ ÖNÜ İSTATİSTİKLER (OPTA)

- Granada, Manchester United'ın Avrupa kupalarında karşılaşacağı 11'inci İspanyol temsilcisi olacak. Kırmızı Şeytanlar bugüne kadar rakip olduğu 10 İspanyol takımıyla oynadığı ilk maçların beşini kaybetti (, , , Atlético Madrid & Deportivo).

- Granada, 'den (2003/04 UEFA Kupası) bu yana Avrupa kupalarına katıldığı ilk sezon yarı finale yükselen ilk takım olmak istiyor.

- Avrupa arenasında 27'nci kez çeyrek finale yükselen Manchester United, daha önceki 26 sezonun 17'sinde adını yarı finale yazdırdı.

- Bu sezon Granada formasıyla Avrupa kupalarında en fazla gol atan oyuncu, 'den kiralık olarak gelen (5).

- Bu sezon Avrupa arenasında 21 gol atan Manchester United'da, bu gollerin %62'sini (7) ve (6) kaydetti.

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