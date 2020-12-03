03 Aralık 2020, Perşembe

AVRUPA LİGİ

Milan 4-2 Celtic (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Hakan frikikten attı Milan turu garantiledi
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 03.12.2020

H Grubu'nda Milan sahasında Celtic'i milli futbolcumuz 'nun 1 gol attığı maçta 4-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

H Grubu'nda milli futbolcumuz 'nun formasını giydiği Milan, sahasında Celtic'i ağırladı. İtalyan ekibi, 2-0 geriye düştüğü maçta rakibini 24. dakikada Hakan Çalhanoğlu, 26. dakikada Samu Castillejo, 50. dakikada Jens Petter Hauge ve 82. dakikada 'ın attığı gollerle 4-2 mağlup ederek son maçlar öncesi gruptan çıkmayı garantiledi.

HAKAN 61 DAKİKA SAHADA KALDI

Milan adına mücadeleye ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 24. dakikada attığı frikik golüyle galibiyette önemli rol oynadı. Yıldız futbolcu, 61. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

Milan bu sonuçla puanını 10'a yükselterek lider Lille'in 1 puan gerisinde 2. sırada yer aldı ve gruptaki son maçlar öncesi tur atlamayı garantiledi. 1 puanla son sırada kalan Celtic'in ise Avrupa'ya veda etmesi kesinleşti.

Burak Yılmaz maça damga vurdu! haberin devamı

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