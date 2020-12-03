UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Milan sahasında Celtic'i milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun 1 gol attığı maçta 4-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, sahasında Celtic'i ağırladı. İtalyan ekibi, 2-0 geriye düştüğü maçta rakibini 24. dakikada Hakan Çalhanoğlu, 26. dakikada Samu Castillejo, 50. dakikada Jens Petter Hauge ve 82. dakikada Brahim Diaz'ın attığı gollerle 4-2 mağlup ederek son maçlar öncesi gruptan çıkmayı garantiledi.

HAKAN 61 DAKİKA SAHADA KALDI

Milan adına mücadeleye ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 24. dakikada attığı frikik golüyle galibiyette önemli rol oynadı. Yıldız futbolcu, 61. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

Milan bu sonuçla puanını 10'a yükselterek lider Lille'in 1 puan gerisinde 2. sırada yer aldı ve gruptaki son maçlar öncesi tur atlamayı garantiledi. 1 puanla son sırada kalan Celtic'in ise Avrupa'ya veda etmesi kesinleşti.

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