Milan 4-2 Celtic (MAÇ SONUCU - ÖZET)
UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Milan sahasında Celtic'i milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun 1 gol attığı maçta 4-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, sahasında Celtic'i ağırladı. İtalyan ekibi, 2-0 geriye düştüğü maçta rakibini 24. dakikada Hakan Çalhanoğlu, 26. dakikada Samu Castillejo, 50. dakikada Jens Petter Hauge ve 82. dakikada Brahim Diaz'ın attığı gollerle 4-2 mağlup ederek son maçlar öncesi gruptan çıkmayı garantiledi.
HAKAN 61 DAKİKA SAHADA KALDI
Milan adına mücadeleye ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 24. dakikada attığı frikik golüyle galibiyette önemli rol oynadı. Yıldız futbolcu, 61. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.
Milan bu sonuçla puanını 10'a yükselterek lider Lille'in 1 puan gerisinde 2. sırada yer aldı ve gruptaki son maçlar öncesi tur atlamayı garantiledi. 1 puanla son sırada kalan Celtic'in ise Avrupa'ya veda etmesi kesinleşti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları