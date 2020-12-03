03 Aralık 2020, Perşembe

AVRUPA LİGİ

Çağlar Söyüncü sakatlıktan kurtulamıyor! Oyuna devam edemedi

Çağlar Söyüncü sakatlıktan kurtulamıyor! Oyuna devam edemedi
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 Giriş Tarihi: 03.12.2020

G Grubu'nda deplasmanına konuk olan 'de sakatlıktan kurtulamıyor. Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak olan ve Zorya maçıyla sahalara geri dönen milli futbolcumuz, mücadelenin 17. dakikasında sakatlanarak oyun dışı kaldı.

G Grubu'nda milli futbolcularımız ve 'nün formasını giydiği , deplasmanda ile karşılaştı. Sakatlığı nedeniyle ekim ayından bu yana sahalarda uzak olan Çağlar Söyüncü, yaklaşık 2 aylık aranın ardından çıktığı ilk maçta yeniden sakatlandı.

ekibiyle oynanan maçın 17. dakikasında sakatlanan Çağlar, yerini Wesley Fofana'ya bıraktı.

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