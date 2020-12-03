03 Aralık 2020, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Çağlar Söyüncü sakatlıktan kurtulamıyor! Oyuna devam edemedi
UEFA Avrupa Ligi G Grubu'nda Zorya Luhansk deplasmanına konuk olan Leicester City'de Çağlar Söyüncü sakatlıktan kurtulamıyor. Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak olan ve Zorya maçıyla sahalara geri dönen milli futbolcumuz, mücadelenin 17. dakikasında sakatlanarak oyun dışı kaldı.
UEFA Avrupa Ligi G Grubu'nda milli futbolcularımız Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, deplasmanda Zorya Luhansk ile karşılaştı. Sakatlığı nedeniyle ekim ayından bu yana sahalarda uzak olan Çağlar Söyüncü, yaklaşık 2 aylık aranın ardından çıktığı ilk maçta yeniden sakatlandı.
Ukrayna ekibiyle oynanan maçın 17. dakikasında sakatlanan Çağlar, yerini Wesley Fofana'ya bıraktı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
AVRUPA LİGİ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları