Çağlar Söyüncü sakatlıktan kurtulamıyor! Oyuna devam edemedi

UEFA Avrupa Ligi G Grubu'nda Zorya Luhansk deplasmanına konuk olan Leicester City'de Çağlar Söyüncü sakatlıktan kurtulamıyor. Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak olan ve Zorya maçıyla sahalara geri dönen milli futbolcumuz, mücadelenin 17. dakikasında sakatlanarak oyun dışı kaldı.

UEFA Avrupa Ligi G Grubu'nda milli futbolcularımız Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, deplasmanda Zorya Luhansk ile karşılaştı. Sakatlığı nedeniyle ekim ayından bu yana sahalarda uzak olan Çağlar Söyüncü, yaklaşık 2 aylık aranın ardından çıktığı ilk maçta yeniden sakatlandı.

Ukrayna ekibiyle oynanan maçın 17. dakikasında sakatlanan Çağlar, yerini Wesley Fofana'ya bıraktı.

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