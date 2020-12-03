04 Aralık 2020, Cuma

AVRUPA LİGİ

Lask Linz 3-3 Tottenham (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Tottenham 90'da yıkıldı!
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 Giriş Tarihi: 03.12.2020

'nde J Grubunda yer Linz ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı.

'nde J Grubunda yer Linz ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı.
Tottenham'ın gollerini; Bale, Son ve Delle Alli kaydetti.
Ev sahibi takımın golleri ise Peter, Johannes ve Mamoudou'dan geldi.
Bu sonucun ardından Tottenham puanını 10 yaparken, 7 puana yükseldi.
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