03 Aralık 2020, Perşembe

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Lille - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Lille - Sparta Prag maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 Giriş Tarihi: 03.12.2020

H grubu 5. hafta maçında Yusuf Yazıcı, ve Zeki Çelik'in formasını giydiği ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Lille - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'nde heyecan devam ediyor. H grubu 5. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Lille - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LILLE - SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lille - Sparta Prag maçı 3 Aralık Perşembe günü saat 20:55'te beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

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