UEFA Avrupa Ligi H grubu 5. hafta maçında Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille ile Sparta Prag karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Lille - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. H grubu 5. hafta maçında Lille ile Sparta Prag kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Lille - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LILLE - SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lille - Sparta Prag maçı 3 Aralık Perşembe günü saat 20:55'te beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

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