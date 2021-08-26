Helsinki 2 - 5 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET) Kanarya Valencia ile turladı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Helsinki'ye konuk oldu.

İlk karşılaşmada sahasında Finlandiya ekibini 1-0 mağlup eden sarı lacivertliler, rövanşta da çok iyi bir futbol ortaya koyarak 5-2 galip geldi.

Kanarya, etkili başladığı maçta 11. dakikada Enner Valencia ile öne geçti. Sarı lacivertliler, bu golün hemen ardından 3 dakika sonra yine Valencia ile farkı 2'ye çıkardı. Bu dakikadan sonra baskısını artıran Helsinki, 27'de Roope Riski ile skoru 2-1'e getirdi.

52. dakikada yeniden sahneye çıkan yıldız futbolcu Enner Valencia, Fenerbahçe'yi 3-1 öne geçirdi ve takımını rahatlattı. Helsinki 88. dakikada Riku Riski ile skoru 3-2'ye getirdi. Fenerbahçe, 90+2'de Fatih Şanlıtürk ile skoru 4-2 yaptı.

Kanarya, Peltola'nın 90+5'te kendi kalesine attığı golle durumu 5-2'ye getirdi ve UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1.dakikada Nazım'ın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topu alan Valencia'nın içeriye girerek çaprazdan yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.

11. dakikada Nazım'ın çizgiden çevirdiği topu alan Valencia'nın ceza sahası içinde yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

14. dakikada Osayi-Samue'in verdiği pasta savunmadan seken topu alan Valencia ceza sahası dışından şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

27. dakikada Murillo'nun pasında ceza sahası içinde topu alan Roope Riski'nin dönerek yaptığı vuruşta top filelerle buluştu. 1-2

52. dakikada sağ kanattan Nazım'ın ceza sahasına ortasında Valencia ön direkte altıpasın içinden topukla topu ağlara gönderdi. 1-3

57. dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı köşe atışında topla buluşan Ferdi'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

77. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Muhammed'in şutu savunmadan döndü. Dönen topla ceza yayı üzerinde buluşan Mert Hakan'ın şutu yandan dışarı çıktı.

88. dakikada sol kanattan Fenerbahçe ceza sahasına yapılan ortada Sol kanattan gelen ortada Riski'nin şutu ağlara gitti. 2-3

90+2. dakikada Tisserand'ın savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Fatih şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-4

90+4. dakikada sol kanattan Muhammed'in ortasında Peltola ters bir vuruşla topu kendi kalesine gönderdi. 2-5

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