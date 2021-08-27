27 Ağustos 2021, Cuma

AVRUPA LİGİ

Galatasaray-Randers maçı sonrası Thomas Thomasberg: Hayal kırıklığına uğradık

Thomasberg: Hayal kırıklığına uğradık
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 27.08.2021

UEFA Avrupa Ligi play off turunda Galatasaray'a 2 maç sonucunda 3-2'lik skorla elenen Randers'ta teknik direktör Thomas Thomasberg, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Thomasberg, "Hayal kırıklığına uğradığımızı söyleyebilirim" dedi.

Play-off turunda 1-1 ve 2-1'lik skorlarla elenen ve yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam eden Danimarka temsilcisinin teknik direktörü, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın turu geçmeyi hak ettiğini dile getiren Thomasberg, "Hayal kırıklığına uğradığımızı söyleyebilirim. Maçın başında golü bulduk. Galatasaray'ın üzerimize geleceğini biliyorduk. Birçok pozisyon buldular. Galatasaray'ın turu geçmeyi hak ettiklerini düşünüyorum ancak yine de takımımla da gurur duyuyorum. Galatasaray'a zorluk çıkardığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı ekibin ofansif bir futbol oynadığını aktaran 46 yaşındaki teknik adam, "Galatasaray'da beğendiğim 1 veya 2 oyuncu seçebileceğimi düşünmüyorum. Çünkü takım oyunu oynuyorlar. Ofansif oynadılar. Defansta bazı hataları oldu ama takım olarak iyiydiler. Yetenekli oyuncuları vardı." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada Randers'in tek golünü atan Marvin Egho da hayal kırıklığı yaşadıklarını tekrarladı.

Maça iyi başladıklarını aktaran 27 yaşındaki futbolcu, "Erken bir gol bulduk. İlk yarı oldukça iyiydik. İstanbul'da oynamak oldukça zor. Kasımpaşa Stadı olsa da taraftarlar iyi baskı oluşturabiliyor. Ancak ikinci yarının başında 1-1 olunca sonrasında baskıyı karşılamak bizim için zor oldu. Hayal kırıklığına uğradık ama elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum. Umarım UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde iyi devam edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Egho, İstanbul'da Galatasaray'a karşı oynamanın güzel bir tecrübe olduğunu sözlerine ekledi.

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