04 Aralık 2020, Cuma

AVRUPA LİGİ

Roma 3-1 Young Boys (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Roma rahat kazandı!
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 04.12.2020

'nde A Grubunda Roma evinde 'u 3-1 mağlup etti.

'nde A Grubunda Roma evinde 'u 3-1 mağlup etti.
Ev sahibi takımın gollerini; Mayoral, Rİccardo ve Dzeko kaydetti.
Konuk takımın tek golü ise Nsame'den geldi.
Bu sonucun ardından Roma puanını 13 yaparken, Young Boy 7 puanda kaldı.
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