Leicester City - Sporting Braga maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi B grubu 3. hafta maçında Arsenal ile Molde karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Arsenal - Molde maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?