06 Kasım 2020, Cuma

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi: Milan 0-3 Lille | MAÇ SONUCU | Yusuf Yazıcı'dan tarihe geçen hat-trick!

Yusuf Yazıcı'dan tarihe geçen hat-trick! Bunu yapan iki kişiden biri
AVRUPA LİGİ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 Giriş Tarihi: 05.11.2020

H Grubu'nda Fransız ekibi Lille, deplasmanda Milan'ı milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın hat-trick yaptığı maçta 3-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Yusuf, attığı 3 golle Brezilyalı efsane Rivaldo'dan sonra San Siro'da hat-trick yapmayı başaran 2. futbolcu oldu.

H Grubu 3. maçında milli futbolcularımız , Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, deplasmanda bir diğer milli futbolcumuz 'nun formasını giydiği Milan'a konuk oldu. Fransız ekibi, San Siro'da oynanan mücadeleyi Yusuf Yazıcı'nın 21 (p), 55 ve 58. dakikalarda attığı gollerle 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

BU SEZON AVRUPA LİGİ'NDEKİ 2. HAT-TRICK

Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile oynanan ve 4-1 kazanılan maçın ardından Milan karşısında da hat-trick yaparak bu sezon 2. kez hat-trick yaptı.

YUSUF VE ZEKİ 11'DE BAŞLADI, HAKAN VE BURAK SONRADAN GİRDİ

Milan'da Hakan Çalhanoğlu, yedek kulübesinde başladığı maçta 46. dakikada oyuna dahil oldu. Lille'de ise Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik mücadeleye ilk 11'de başlarken, Burak Yılmaz 80. dakikada oyuna girdi.

SAN SIRO'DA HAT-TRICK YAPAN 2. FUTBOLCU

Yıldız futbolcu, Milan'a karşı yaptığı hat-trick ile San Siro'da İtalyan ekibine karşı 3 gol atan 2. futbolcu olarak tarihe geçti. Brezilyalı efsane Rivaldo, Barcelona formasıyla 2000 yılında San Siro'da hat-trick yapan ilk oyuncu olmuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

AVRUPA LİGİ HABERLERİ
Sivas ilk puanlarını aldı! İşte I Grubu'nda güncel puan durumu Sivas ilk puanlarını aldı! İşte I Grubu'nda güncel puan durumu
Sivasspor çok iyi oynadı "Sivasspor çok iyi oynadı"
Karabağ Genel Menajeri: Bizi çok iyi karşıladılar Karabağ Genel Menajeri: Bizi çok iyi karşıladılar
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör