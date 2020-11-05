UEFA Avrupa Ligi: Milan 0-3 Lille | MAÇ SONUCU | Yusuf Yazıcı'dan tarihe geçen hat-trick!

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Fransız ekibi Lille, deplasmanda Milan'ı milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın hat-trick yaptığı maçta 3-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Yusuf, attığı 3 golle Brezilyalı efsane Rivaldo'dan sonra San Siro'da hat-trick yapmayı başaran 2. futbolcu oldu.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. maçında milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, deplasmanda bir diğer milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan'a konuk oldu. Fransız ekibi, San Siro'da oynanan mücadeleyi Yusuf Yazıcı'nın 21 (p), 55 ve 58. dakikalarda attığı gollerle 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

BU SEZON AVRUPA LİGİ'NDEKİ 2. HAT-TRICK

Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile oynanan ve 4-1 kazanılan maçın ardından Milan karşısında da hat-trick yaparak bu sezon 2. kez hat-trick yaptı.

YUSUF VE ZEKİ 11'DE BAŞLADI, HAKAN VE BURAK SONRADAN GİRDİ

Milan'da Hakan Çalhanoğlu, yedek kulübesinde başladığı maçta 46. dakikada oyuna dahil oldu. Lille'de ise Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik mücadeleye ilk 11'de başlarken, Burak Yılmaz 80. dakikada oyuna girdi.



SAN SIRO'DA HAT-TRICK YAPAN 2. FUTBOLCU

Yıldız futbolcu, Milan'a karşı yaptığı hat-trick ile San Siro'da İtalyan ekibine karşı 3 gol atan 2. futbolcu olarak tarihe geçti. Brezilyalı efsane Rivaldo, Barcelona formasıyla 2000 yılında San Siro'da hat-trick yapan ilk oyuncu olmuştu.

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