UEFA Avrupa Ligi: Arsenal 4-1 Molde | MAÇ SONUCU | ÖZET

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Arsenal, sahasında Molde'yi Haugen (k.k.), Sinyan (k.k.), Pepe ve Willock'un golleriyle 4-1 mağlup ederek 3. haftayı 3 puanla kapattı.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu mücadelesinde Arsenal ile Molde, Emirates Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi, rakibini 45+1. dakikada Kristoffer Haugen (k.k.), 62. dakikada Sheriff Sinyan (k.k.), 69. dakikada Nicolas Pepe ve 88. dakikada Joe Willock'un attığı gollerle 4-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Konuk takımın tek golü ise 22. dakikada Martin Ellingsen'den geldi.

Bu sonuçla 3'te 3 yapan Arsenal, 9 puanla zirvede yer aldı. Gruptaki ilk puan kaybını yaşayan Molde ise 6 puanla 2. sırada kaldı.

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