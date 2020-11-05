06 Kasım 2020, Cuma

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi: Arsenal 4-1 Molde | MAÇ SONUCU | ÖZET

Arsenal Molde karşısında zorlanmadı
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 Giriş Tarihi: 05.11.2020

B Grubu'nda , sahasında 'yi Haugen (k.k.), Sinyan (k.k.), ve Willock'un golleriyle 4-1 mağlup ederek 3. haftayı 3 puanla kapattı.

B Grubu mücadelesinde ile , Emirates Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi, rakibini 45+1. dakikada Kristoffer Haugen (k.k.), 62. dakikada Sheriff Sinyan (k.k.), 69. dakikada Nicolas ve 88. dakikada Joe Willock'un attığı gollerle 4-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Konuk takımın tek golü ise 22. dakikada Martin Ellingsen'den geldi.

Bu sonuçla 3'te 3 yapan Arsenal, 9 puanla zirvede yer aldı. Gruptaki ilk puan kaybını yaşayan Molde ise 6 puanla 2. sırada kaldı.

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