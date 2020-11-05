06 Kasım 2020, Cuma

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Qarabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov'dan Sivasspor yorumu! "Çok iyi oynadılar"

Sivasspor çok iyi oynadı
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 05.11.2020

Qarabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov, UEFA I Grubu'nda 2-0 kaybettikleri maçının ardından açıklamalarda bulundu. Gurbanov, "Çok önemli bir 3 puan kazandılar. Çok iyi defans yapan, çok iyi kontratağa çıkan bir takıma karşı oynadık" dedi.

UEFA I Grubu'nda Demir Grup 'a 2-0 yenilen Karabağ'ın teknik direktörü Gurban Gurbanov, kırmızı-beyazlı takımı tebrik etti.

Gurbanov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerinin iyi bir oyun oynadığını söyledi.

Sivasspor'u kutlayan Gurbanov, "Çok önemli bir 3 puan kazandılar. Çok iyi defans yapan, çok iyi kontratağa çıkan bir takıma karşı oynadık. Futbolcularım çok çalıştılar." dedi.

Bu yenilgiyi unutup önlerindeki maçlara bakacaklarını ifade eden Gurbanov, diğer karşılaşmalara daha iyi hazırlanmaları gerektiğini belirtti.

Sivasspor'un Maccabi Tel-Aviv maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktığını dile getiren Gurbanov, "Oyun sistemleri aynıydı. İkinci yarı daha süratli oyuncuları tercih ettiler. Hem defansta hem de hücumda düzenli oynadılar." diye konuştu.

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