04 Kasım 2020, Çarşamba

AVRUPA LİGİ

Halil Umut Meler Arsenal-Molde maçını yönetecek

UEFA'dan Halil Umut Meler'e dev görev
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 04.11.2020

kokartlı hakemimiz , 'nin 3. haftasında oynanacak - maçında düdük çalacak.

kokartlı hakem , B Grubu'nda yarın İngiltere'nin ile Norveç'in takımları arasında oynanacak maçı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Londra'daki Emirates Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Martin Margaritov yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

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