25 Kasım 2020, Çarşamba

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı! Sivasspor...

Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı! Sivasspor...
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 25.11.2020

4. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak maçlarla devam edecek. Temsilcimiz , ekibi 'la 'nda karşı karşıya gelecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak.

I Grubu'nda çıktığı 3 maçta 3 puan toplayan turnuvadaki tek Türk temsilcisi , 'ın takımına konuk olacak. 'ndaki mücadele, saat 20.55'te başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

20.55 CSKA Sofya (Bulgaristan) - Young Boys (İsviçre)

20.55 Molde (Norveç) - Arsenal (İngiltere)

20.55 Braga (Portekiz) - Leicester City (İngiltere)

20.55 AEK (Yunanistan) - Zorya (Ukrayna)

20.55 Sparta Prag (Çekya) - Celtic (İskoçya)

20.55 Lille (Fransa) - Milan (İtalya)

20.55 Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Villarreal (İspanya)

20.55 Karabağ (Azerbaycan) - Demir Grup Sivasspor

20.55 LASK (Avusturya) - Antwerp (Belçika)

20.55 Wolfsberger (Avusturya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

20.55 CSKA Moskova (Rusya) - Feyenoord (Hollanda)

20.55 Slovan Liberec (Slovakya) - Hoffenheim (Almanya)

20.55 Gent (Belçika) - Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 Cluj (Romanya) - Roma (İtalya)

23.00 Dundalk (İrlanda) - Rapid Wien (Avusturya)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail)

23.00 Nice (Fransa) - Slavia Prag (Çekya)

23.00 Standard Liege (Belçika) - Lech Poznan (Polonya)

23.00 Rangers (İskoçya) - Benfica (Portekiz)

23.00 PSV (Hollanda) - PAOK (Yunanistan)

23.00 Granada (İspanya) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

23.00 Napoli (İtalya) - Rijeka (Hırvatistan)

23.00 AZ Alkmaar (Hollanda) - Real Sociedad (İspanya)

23.00 Tottenham (İngiltere) - Ludogorets (Bulgaristan)

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