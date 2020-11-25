UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı! Sivasspor...
UEFA Avrupa Ligi 4. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak maçlarla devam edecek. Temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, Azerbaycan ekibi Karabağ'la Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak.
I Grubu'nda çıktığı 3 maçta 3 puan toplayan turnuvadaki tek Türk temsilcisi Demir Grup Sivasspor, Azerbaycan'ın Karabağ takımına konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele, saat 20.55'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
20.55 CSKA Sofya (Bulgaristan) - Young Boys (İsviçre)
20.55 Molde (Norveç) - Arsenal (İngiltere)
20.55 Braga (Portekiz) - Leicester City (İngiltere)
20.55 AEK (Yunanistan) - Zorya (Ukrayna)
20.55 Sparta Prag (Çekya) - Celtic (İskoçya)
20.55 Lille (Fransa) - Milan (İtalya)
20.55 Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Villarreal (İspanya)
20.55 Karabağ (Azerbaycan) - Demir Grup Sivasspor
20.55 LASK (Avusturya) - Antwerp (Belçika)
20.55 Wolfsberger (Avusturya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
20.55 CSKA Moskova (Rusya) - Feyenoord (Hollanda)
20.55 Slovan Liberec (Slovakya) - Hoffenheim (Almanya)
20.55 Gent (Belçika) - Kızılyıldız (Sırbistan)
23.00 Cluj (Romanya) - Roma (İtalya)
23.00 Dundalk (İrlanda) - Rapid Wien (Avusturya)
23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail)
23.00 Nice (Fransa) - Slavia Prag (Çekya)
23.00 Standard Liege (Belçika) - Lech Poznan (Polonya)
23.00 Rangers (İskoçya) - Benfica (Portekiz)
23.00 PSV (Hollanda) - PAOK (Yunanistan)
23.00 Granada (İspanya) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)
23.00 Napoli (İtalya) - Rijeka (Hırvatistan)
23.00 AZ Alkmaar (Hollanda) - Real Sociedad (İspanya)
23.00 Tottenham (İngiltere) - Ludogorets (Bulgaristan)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları