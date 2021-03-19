19 Mart 2021, Cuma

AVRUPA LİGİ

Milan 0-1 Manchester United (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Milan Avrupa'ya veda etti! İşte toplu sonuçlar
AVRUPA LİGİ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 Giriş Tarihi: 19.03.2021

'nde Milan evinde, 'a 1-0 yenilerek 'ne veda etti.

'nde heyecan son 16 turu rövanş karşılaşmaları ile devam etti.

Günün önemli maçında Milan 1-1'in rövanşında sahasında ekibi ile karşı karşıya geldi.

'da oynanan karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Manchester United'a galibiyeti getiren gol futbolcu Pogba'dan geldi.

İŞTE GECENİN SONUÇLARI:

2 - 1
Arsenal 0 - 1
Shakhtar Donetsk 1 - 2
Dinamo Zagreb 3 - 0
Villarreal 2 - 0
Rangers 0 - 2
Young Boys 0 - 2

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
AVRUPA LİGİ HABERLERİ
Tottenham büyük şok! Mourinho... Tottenham büyük şok! Mourinho...
Olympiakos'un gücü Arsenal karşısında yetmedi! Olympiakos'un gücü Arsenal karşısında yetmedi!
Roma Shaktar'a yine acımadı! Roma Shaktar'a yine acımadı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ