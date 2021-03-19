19 Mart 2021, Cuma
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Molde 2 - 1 Granada
Milan 0-1 Manchester United (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Avrupa Ligi'nde Milan evinde, Manchester United'a 1-0 yenilerek Avrupa Ligi'ne veda etti.
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan son 16 turu rövanş karşılaşmaları ile devam etti.
Günün önemli maçında Milan 1-1'in rövanşında sahasında İngilzi ekibi Manchester United ile karşı karşıya geldi.
San Siro'da oynanan karşılaşmayı Kırmızı Şeytanlar 1-0 kazandı.
Manchester United'a galibiyeti getiren gol Fransız futbolcu Pogba'dan geldi.
İŞTE GECENİN SONUÇLARI:
Molde 2 - 1 Granada
Arsenal 0 - 1 Olympiakos
Shakhtar Donetsk 1 - 2 Roma
Dinamo Zagreb 3 - 0 Tottenham
Villarreal 2 - 0 Dynamo Kiev
Rangers 0 - 2 Slavia Prag
Young Boys 0 - 2 Ajax
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