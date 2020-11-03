03 Kasım 2020, Salı

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Sivasspor-Qarabağ maçını Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek

Sivasspor-Qarabağ maçının hakemi belli oldu!
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Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 Giriş Tarihi: 03.11.2020

’un I Grubu üçüncü maçında karşı karşıya geleceği Qarabağ müsabakasını Portekizli hakem yönetecek.

I Grubu üçüncü maçında , 5 Kasım Perşembe akşamı Azerbaycan temsilcisi Qarabağ ile karşılaşacak.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.55'de başlayacak karşılaşmada Portekizli hakem düdük çalacak.

Pinheiro'nun yardımcılıklarını Tiago Jose Pereira Costa ve Pedro Ribeiro yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Iancu Ioan Vasilic olacak.

İşte UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor'un yer aldığı I Grubu'ndaki puan durumu!

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