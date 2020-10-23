23 Ekim 2020, Cuma

AVRUPA LİGİ

Rıza Çalımbay'dan Villarreal yorumu: Bu maçın rövanşı da var

Bu maçın rövanşı da var
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 Giriş Tarihi: 23.10.2020

Avrupa Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz , deplasmanda Villarreal'e konuk oldu. 8 gole sahne olan mücadeleyi Sivasspor 5-3 kaybetti. Sivasspor Teknik Direktörü maç sonu açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "Bunun rövanşı da var. İnşallah daha iyi olacağız ve kötü goller yemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

açıklamasında; "İlk yarıyı çok iyi bitirdik, 2-2. 2. yarıda yediğimiz goller, böyle talihsizlik olamaz. Birince 10 kişiydik, sakatlık vardı, diğerinde oyuncularımız birbirine çarptı. Defansif açıdan bir hayli sıkıntı yaşadık. Villarreal'e evinde 3 gol atmak hiç kolay değil ama bazı hatalar yapmamamız gerekiyordu. Yediğimiz bazı goller bize yakışmadı. Son 2 gol çok şanssızlık. 10 kişi kalmamız, en iyi oyuncumuzun çıkması. Zaten elimizde stoper yok, sağ bek yok. Ne olursa olsun, 2-0 geriye düşsek de kopmadık oyundan. Bunun rövanşı da var. İnşallah daha iyi olacağız ve kötü goller yemeyeceğiz." dedi.

"TEK HEDEF GALİBİYET OLACAK"

Gelecek hafta oynayacakları maç için konuşan deneyimli teknik direktör; "Maccabi maçında galibiyetten başka bir şey düşünmüyoruz. İki maçı kazandığımız takdirde büyük avantaj yakalayacağız. Yenmekten başka bir şey düşünmüyoruz. Burada yediğimiz gollerden ders çıkaracağız." dedi.

Rıza Çalımbay ülke puanı için; "Bu maçı sadece kendimiz için değil, başta için oynadık, puan ve puanlar için oynadık. Daha 5 maçımız var, ben arkadaşlarımıza inanıyorum, puanlar alacağız." dedi.

EMERY: SİVASSPOR ÇOK İYİ BİR TAKIM

Unai Emery: " gerçekten yüksek kapasiteli iyi bir takım. Bugün bizi zorladılar. Sivas'ta oynayacağımız maçın da bugünkü gibi zor geçeceğinin bilincindeyim. Bazen çok iyi oynadık. Sivasspor kimi zamanlarda savunmadaki hatalarımızı değerlendirerek 3 gol attılar ama sonuçta kazandığımız için mutluyuz." ifadelerine yer verdi.

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