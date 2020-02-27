27 Şubat 2020, Perşembe

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi'nde Red Bull Salzburg-Eintracht Frankfurt maçı ertelendi!

Salzburg-Frankfurt maçı ertelendi! Sebebi...
AVRUPA LİGİ
Güncelleme Tarihi: 27.02.2020 Giriş Tarihi: 27.02.2020

Avusturya ekiplerinden ’un Almanya temsilcisi ’u konuk edeceği müsabaka, saatte 120 kilometre hıza ulaşan fırtına sebebiyle ertelendi.

'nde şok gelişme... 'un ile karşılaştığı ve ilk maçı 4-1 kazandığı maçın rövanşı, çıkan fırtına sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda, ilk maçında Eintracht Frankfurt, RB ile karşılaşmış ve sahadan 4-1'lik üstünlükle ayrılmıştı. Dev karşılaşmanın rövanşı çıkan fırtına nedeniyle ertelendi.

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