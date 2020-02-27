UEFA Avrupa Ligi'nde Red Bull Salzburg-Eintracht Frankfurt maçı ertelendi!

Avusturya ekiplerinden Salzburg’un Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt’u konuk edeceği müsabaka, saatte 120 kilometre hıza ulaşan fırtına sebebiyle ertelendi.

UEFA Avrupa Ligi'nde şok gelişme... Eintracht Frankfurt'un Red Bull Salzburg ile karşılaştığı ve ilk maçı 4-1 kazandığı maçın rövanşı, çıkan fırtına sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda, ilk maçında Eintracht Frankfurt, RB Salzburg ile karşılaşmış ve sahadan 4-1'lik üstünlükle ayrılmıştı. Dev karşılaşmanın rövanşı çıkan fırtına nedeniyle ertelendi.

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