22 Ekim 2020, Perşembe

AVRUPA LİGİ

Young Boys 1-2 Roma | MAÇ SONUCU

Roma'dan kritik geri dönüş!
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 22.10.2020

'nin ilk haftasında ile Roma karşı karşıya geldi. Young Boys'un ilk yarıyı 1-0 önde tamamladığı mücadeleyi Roma 2-1 kazandı.

'nde heyecan devam ediyor. A grubunda mücadele eden ile Roma karşı karşıya geldi. Kritik maçta Young Boys 14. dakikada Nsame ile öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Roma'nın gollerini 69. dakikada Bruno Peres, 73. dakikada Kumbulla kaydetti. Roma sahadan 2-1 galip ayrıldı.
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