23 Ekim 2020, Cuma

AVRUPA LİGİ

İşte UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin maç sonuçları! Napoli, Sivasspor ve Leicester City

İşte UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 Giriş Tarihi: 22.10.2020

'nde muhteşem gece! Temsilcimiz 'un da yer aldığı Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük 2. turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nde 22 Ekim Perşembe akşamı birçok kritik mücadele oynandı. Avrupa Ligi'nde ilk hafta özellikle Villarreal - Sivasspor, - AZ Alkmaar ve -Zorya maçları gibi keyifli maçlara sahne oldu. İşte gecenin maç sonuçları...

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması heyecanı bugün start aldı. 1. hafta mücadelelerinin sonuçları şu şekilde;

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup A
19:55 MS Young Boys 1-2 Roma
19:55 MS CSKA Sofya 0-2 jCFR Cluj

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup B
19:55 MS Dundalk 1-2 Molde
19:55 MS Rapid Wien 1-2 Arsenal

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup C
19:55 MS B. Leverkusen 6-2 Nice
19:55 MS H Be'er Sheva 3-1 Slavia Prag

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup D
19:55 MS Standard Liege 0-2 Rangers
19:55 MS Lech 2-4 Benfica

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup E
19:55 MS PSV Eindhoven 1-2 Granada
19:55 MS PAOK 1-1 Omonia

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup F

19:55 MS 0-1 AZ Alkmaar
19:55 MS Rijeka 0-1 Real Sociedad

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup G
22:00 MS Sporting Braga 3-0 AEK
22:00 MS Leicester 3-0 Zorya

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup H
22:00 MS 1-4 Lille
22:00 MS Celtic 1-3 Milan

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup I
22:00 MS M. 1-0 Qarabağ
22:00 MS Villarreal 5-3

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup J
22:00 MS Tottenham 3-0 LASK Linz
22:00 MS Ludogorets 1-2 Antwerp

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup K
22:00 MS 0-0 Feyenoord
22:00 MS Wolfsberger 1-1 CSKA Moscow

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup L
22:00 MS Hoffenheim 2-0 Kızılyıldız
22:00 MS Slovan Liberec 1-0 Gent

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