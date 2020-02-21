21 Şubat 2020, Cuma
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UEFA Avrupa Ligi: Olympiakos 0-1 Arsenal | MAÇ SONUCU
Giriş Tarihi: 21.02.2020
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Arsenal, deplasmanda Olympiakos'u 1-0 mağlup ederek tur için büyük avantaj elde etti. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golü 81. dakikada Lacazette kaydetti.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Olympiakos ile Arsenal, Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İngiliz devi, mücadelenin 81. dakikasında Fransız golcüsü Alexandre Lacazette'in attığı tek golle 1-0 galip ayrılarak son 16 kapısını araladı. Arsenal ile Olympiakos arasındaki rövanş karşılaşması, 27 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'te Emirates Stadyumu'nda oynanacak.
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