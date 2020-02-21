21 Şubat 2020, Cuma

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi: Olympiakos 0-1 Arsenal | MAÇ SONUCU

Arsenal tur kapısını araladı
AVRUPA LİGİ
Giriş Tarihi: 21.02.2020

son 32 turu ilk maçında , deplasmanda 'u 1-0 mağlup ederek tur için büyük avantaj elde etti. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golü 81. dakikada Lacazette kaydetti.

son 32 turu ilk maçında ile , Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İngiliz devi, mücadelenin 81. dakikasında Fransız golcüsü Alexandre Lacazette'in attığı tek golle 1-0 galip ayrılarak son 16 kapısını araladı. Arsenal ile Olympiakos arasındaki rövanş karşılaşması, 27 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'te Emirates Stadyumu'nda oynanacak.

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