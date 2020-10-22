Villarreal 5-3 Sivasspor | MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, I Grubu'ndaki ilk maçında Villarreal ile karşı karşıya geldi. Tam 8 gollü mücadelede temsilcimiz Sivasspor sahadan 5-3 mağlup ayrıldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Demir Grup Sivasspor, ilk maçına İspanya deplasmanında çıktı. Villarreal ile karşı karşıya gelen Yiğidolar mücadeleden 5-3 mağlup ayrılarak turnuvaya puansız başladı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Kubo, Foyth, Bacca, Alcacer (2) kaydetti. Sivasspor'un golleri ise Kayode, Yatabare ve Max Gradel'den geldi. Öte yandan Villarreal'de 37. dakikada Bacca'nın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Samassa gole izin vermedi.
Grubun diğer maçında Maccabi Tel Aviv, evinde Qarabag'ı 1-0'lık skorla mağlup etti. I Grubu'nun 2. haftasında Villarreal, deplasmanda Qarabag ile karşılaşacakken, temsilcimiz Sivasspor evinde Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama