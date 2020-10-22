23 Ekim 2020, Cuma

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Villarreal 5-3 Sivasspor | MAÇ SONUCU

Yiğido direndi ama olmadı!
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Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 Giriş Tarihi: 22.10.2020

Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, I Grubu'ndaki ilk maçında Villarreal ile karşı karşıya geldi. Tam 8 gollü mücadelede temsilcimiz Sivasspor sahadan 5-3 mağlup ayrıldı.

Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Demir Grup Sivasspor, ilk maçına İspanya deplasmanında çıktı. Villarreal ile karşı karşıya gelen Yiğidolar mücadeleden 5-3 mağlup ayrılarak turnuvaya puansız başladı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Kubo, Foyth, Bacca, Alcacer (2) kaydetti. Sivasspor'un golleri ise Kayode, Yatabare ve Max Gradel'den geldi. Öte yandan Villarreal'de 37. dakikada Bacca'nın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Samassa gole izin vermedi.

Grubun diğer maçında Maccabi Tel Aviv, evinde Qarabag'ı 1-0'lık skorla mağlup etti. I Grubu'nun 2. haftasında Villarreal, deplasmanda Qarabag ile karşılaşacakken, temsilcimiz Sivasspor evinde Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek.

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