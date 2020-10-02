02 Ekim 2020, Cuma

AVRUPA LİGİ

Steven Gerrard: Çok iyi bir takımı ve teknik direktörü yendik

Çok iyi bir takımı ve teknik direktörü yendik
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 02.10.2020

Rangers Teknik Direktörü , play-off turunda 'ı 2-1 yenerek gruplara kaldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Gerrard "Çok iyi bir takımı ve teknik direktörü yendik. Bana göre galibiyeti hak ettik" dedi.

Karşılaşmanın ardından çevrimiçi bir platform üzerinden düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Gerrard, 'ın çok önemli bir rakip olduğunu belirterek, "Son düdük çaldığında çok rahatladım. Takımıma güveniyordum. Bu galibiyet bizim için çok önemli. En güzel gecelerimden biri. Avrupa'da güzel maçlarımız oldu. Oyuncularımı kutluyorum. Çok iyi bir takımı ve teknik direktörü yendik. Bana göre galibiyeti hak ettik. Böyle devam etmemiz lazım." diye konuştu.

Gruplara kalmanın finansal açıdan da önemli olduğunu vurgulayan Gerrard, "En önemlisi de taraftarımızı mutlu ettik. Keşke onlar da yanımızda olsaydı. Önemli olan turu geçmekti." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü 'e çok saygı duyduğunu dile getiren , "Kendisine senelerdir saygı duyuyorum. İki takım için de çok önemli bir maçtı. Galatasaray, Avrupa'da çok tecrübeli bir takım. O bakımdan bu galibiyet bizim için daha da özel oldu. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Gerrard, maçta attıkları iki golü de çok beğendiğini anlatarak, "İlk yarıda iyi pozisyonlara girdik ama maalesef golü atamadık. İkinci yarıda her şey farklı oldu ve golleri bulduk." değerlendirmesinde bulundu.

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