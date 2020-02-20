Roma, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında evinde Belçika ekibi Gent'i 1-0 mağlup ederek tur için avantaj yakalayan taraf oldu. İtalyan ekibine galibiyeti getiren gol 13. dakikada Carles Perez'den geldi. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli oyuncu Cengiz Ünder süre alamadı.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Roma, Gent'i konuk etti. TSİ 23.00'te başlayan ve Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekip rakibini 1-0 yenerek tur için avantaj yakaladı.

Roma'ya galibiyeti getiren golü 13. dakikada Carles Perez attı. Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan Cengiz Ünder forma şansı bulamadı.

Rövanş maçı 27 Şubat Perşembe günü oynanacak.

DİĞER