02 Ekim 2020, Cuma

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi'nde 21 takım gruplara kaldı

UEFA Avrupa Ligi'nde 21 takım gruplara kaldı
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 02.10.2020

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda play-off turu maçları sona ererken, gruplara kalan 21 takım belli oldu.

Turnuvanın favorilerinden temsilcisi Milan, önceki turda 'ı eleyen Portekiz ekibi Rio Ave karşısında normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 sona eren karşılaşmayı penaltılar sonunda 9-8 kazanarak tur atladı.

Milan'da forma giyen milli oyuncu , takımı 2-1 gerideyken uzatmaların 120+2. dakikasında attığı penaltı golüyle skoru eşitleyerek takımının turu geçmesinde başrolü oynadı.

ekibi LASK ise konuk olduğu, turnuvanın tecrübeli takımlarından Portekiz ekibi 'u 4-1'le geçerek sürpriz bir sonuca imza attı.

Tek karşılaşma üzerinden oynanan eşleşmeler sonucu Cluj (Romanya), Kızılyıldız (), (Hırvatistan), Slovan Liberec (Çekya), Granada (), Lech (Polonya), PSV Eindhoven (), Hapoel Beer-Sheva (İsrail), Karabağ (), Celtic (İskoçya), Ludogorets (), Standard Liege (), Rijeka (Hırvatistan), Dundalk (İrlanda), Young Boys (İsviçre), CSKA Sofya (Bulgaristan), Rangers (İskoçya), AEK () ve Tottenham da () tur atladı.

'nde, 2020-21 sezonu grup aşaması kura çekimi, bugün TSİ 14.00'te başlayacak.

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