01 Eylül 2020, Salı

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi'nde Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! İşte eşleşmeler

Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu! İşte eşleşmeler ve tarihleri
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 01.09.2020 Giriş Tarihi: 01.09.2020

Avrupa Ligi'nde eleme oynayacak temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oldu. Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın (Neftçi Bakü'yü elemesi halinde) muhtemel rakipleri İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kura çekimi sonrası belli oldu. İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri...

İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ve UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turlarının kura çekimi gerçekleştirildi.

Türkiye'yi Avrupa Ligi'nde temsil eden takımlardan Beşiktaş, Bosna Hersek'in Borac Banja ile Portekiz'in Luka-Rio Ave takımları arasındaki eşleşmeyi geçen tarafla evinde karşılaşacak.

İkinci eleme turunda Azerbaycan ekibi Neftçi ile eşleşen Galatasaray, bu turu geçmesi halinde, Makedonya'nın Renova ile Hırvatistan'ın ekipleri arasındaki maçı kazanan tarafla evinde oynayacak.

Aytemiz Alanyaspor ise Letonya'nın Ventspils takımıyla Norveç ekibi Rosenborg arasındaki ikinci tur maçını geçen tarafla 3. turda karşılaşacak. Alanyaspor, bu maça deplasmanda çıkacak.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle seyircisiz ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalar, 24 Eylül Perşembe günü yapılacak.

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