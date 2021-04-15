UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Roma ile Ajax karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Roma - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor. Roma ile Ajax kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Roma - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

ROMA - AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Roma - Ajax maçı 15 Nisan Perşembe günü saat 22:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ROMA - AJAX MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Roma: Lopez, Mancini, Cristante, Ibanez, Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori, Pellegrini, Pedro, Dzeko

Ajax: Scherpen, Klaiber, J.Timber, Martinez, Tagliafico, Alvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres

DİĞER

AVRUPA LİGİ HABERLERİ