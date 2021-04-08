UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadelesinde Granada ile Manchester United kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı 'Kırmızı Şeytanlar' 2-0 kazandı ve rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Manchester United deplasmanda Granada'ya konuk oldu. Mücadeleyi İngiliz ekibi 2-0 kazandı.

'Kırmızı Şeytanlar'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Marcus Rashford, 90'da ise Bruno Fernandes (pen.) kaydetti.

Manchester United ilk maçı deplasmanda kazanarak büyük avantaj elde etti. Rövanş karşılaşması ise 15 Nisan Perşembe günü İngiliz ekibinin stadı Old Trafford'da oynanacak.

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