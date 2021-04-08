09 Nisan 2021, Cuma

AVRUPA LİGİ

Granada 0-2 Manchester United (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Kırmızı Şeytanlar avantajı kaptı!
AVRUPA LİGİ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 Giriş Tarihi: 08.04.2021

mücadelesinde ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı 'Kırmızı Şeytanlar' 2-0 kazandı ve rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde deplasmanda 'ya konuk oldu. Mücadeleyi İngiliz ekibi 2-0 kazandı.

'Kırmızı Şeytanlar'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada , 90'da ise Bruno Fernandes (pen.) kaydetti.

Manchester United ilk maçı deplasmanda kazanarak büyük avantaj elde etti. Rövanş karşılaşması ise 15 Nisan Perşembe günü İngiliz ekibinin stadı 'da oynanacak.

Avrupa Ligi maçında ilginç anlar! Çıplak taraftar sahaya girdi haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
AVRUPA LİGİ HABERLERİ
Villarreal Hırvatistan'da avantajı kaptı! Villarreal Hırvatistan'da avantajı kaptı!
Roma geriden gelerek kazandı! Roma geriden gelerek kazandı!
Arsenal beraberliğe razı oldu! Arsenal beraberliğe razı oldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör