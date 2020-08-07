07 Ağustos 2020, Cuma

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 07.08.2020

'nde yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen son 16 turu maçları tamamlandı. Avrupa'nın iki numaralı kupasının çeyrek finalinde -Kopenhag, Inter-, Wolverhampton-Sevilla ve -Basel maçları oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında, son 16 turu iki müsabaka ile sona erdi. , Inter, , Kopenhag, Sevilla ve 'in ardından Wolverhampton ve Basel çeyrek finale yükselen son takımlar oldu.

temsilcisi Wolverhampton, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı ekibi 'u evinde 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Wolverhampton'a galibiyeti getiren golü 8. dakikada penaltından Raul Jimenez attı.

Gecenin diğer maçında 'nin Basel takımı, deplasmanda 3-0 yendiği Alman ekibi 'u konuk etti. Basel, Fabian Frei'ın 88. dakikadaki golüyle karşılaşmayı 1-0 kazanarak son 8 takım arasına kaldı.

'nde karşılaşmaları 10-11 Ağustos'ta tek maç eleme usulüne göre 'da oynanacak.

Çeyrek final eşleşmeleri ise şu şekilde:

Manchester United (İngiltere) - Kopenhag ()

Inter () - Bayer Leverkusen (Almanya)

Wolverhampton (İngiltere) - Sevilla (İspanya)

Shakhtar Donetsk () - Basel (İsviçre)



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