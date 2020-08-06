06 Ağustos 2020, Perşembe

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi: Bayer Leverkusen 1-0 Rangers | MAÇ SONUCU

Bayer Leverkusen çeyrek finalde
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 Giriş Tarihi: 06.08.2020

son 16 turunda , 3-1 kazandığı maçın rövanşında Rangers'ı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren gol 51. dakikada Moussa Diaby'den geldi.

son 16 turu karşılaşmasında ile Rangers karşı karşıya geldi. Alman ekibi, 3-1 kazandığı maçın rövanşında rakibini 1-0'la geçerek çeyrek finale yükselen taraf oldu. Leverkusen'e galibiyeti getiren golü 51. dakikada Moussa Diaby kaydetti.

Baver Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Inter ile karşılaşacak.

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